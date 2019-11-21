Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца

11:19, 21 ноября 2019, ПАИ

В центре Пскова исчезла дорожная разметка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области.

В конце октября обновленная «зебра» появилась на площади Ленина и пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя, однако уже через несколько недель разметка стерлась. «В темное время суток ее совсем не видно, из-за чего появляется риск возникновения аварийных ситуаций», - обратили внимание активисты ОНФ.

Эксперты регионального отделения Народного фронта отметили, что при выполнении работ была нарушена технология нанесения разметки. «В конце октября на улице уже было холодно. Краску наносили на остывшее дорожное покрытие», - пояснили они. Также сомнение у общественников вызывает и качество использованных материалов.

«Разметка на дорогах должна быть нанесена всегда. Особенно на пешеходных переходах. Большое количество дорожно-транспортных происшествий случается из-за разметки, которая плохо видна», - отметил член регионального штаба, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков.

Депутат Госдумы Александр Васильев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по причине некачественного выполнения работ.