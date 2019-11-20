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40 тысяч рублей заплатит военнослужащий из Пскова за незаконную вырубку леса

Штраф заплатит военнослужащий из Пскова за незаконную вырубку леса, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

20 февраля на полигоне ВДВ в Стругокрасненском районе контрактник из войсковой части 32515 с помощью принадлежащей ему бензопилы марки «Штиль» вырубил девять берёз. Объём древесины составил 3,01 кубических метров, а её стоимость - 39 тысяч 716 рублей. Таким образом, военнослужащий причинил ущерб Министерству обороны Российской Федерации.

Псковский гарнизонный военный суд назначил рядовому штраф в размере 40 тысяч рублей.

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