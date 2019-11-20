40 тысяч рублей заплатит военнослужащий из Пскова за незаконную вырубку леса
Штраф заплатит военнослужащий из Пскова за незаконную вырубку леса, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.
20 февраля на полигоне ВДВ в Стругокрасненском районе контрактник из войсковой части 32515 с помощью принадлежащей ему бензопилы марки «Штиль» вырубил девять берёз. Объём древесины составил 3,01 кубических метров, а её стоимость - 39 тысяч 716 рублей. Таким образом, военнослужащий причинил ущерб Министерству обороны Российской Федерации.
Псковский гарнизонный военный суд назначил рядовому штраф в размере 40 тысяч рублей.