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Общество

Жители России смогут устраиваться на работу онлайн в 2020 году

В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу с помощью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», который позволяет заключать с работодателем электронный договор, пишет «Российская газета».

Данный сервис представлен на портале госуслуг. Благодаря нему россияне смогут составить резюме, а после подобрать себе работу по своей квалификации из предложенного списка вакансий. При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться по собственному желанию, встать на учет в центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн.

Помимо данного суперсервиса на портале госуслуг будут работать ещё четыре. Все они разрабатываются в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На данный момент есть пока только прототипы, которые размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли их оценить и высказать свои замечания.

Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, который сводит к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения государственных органов. Их принцип работы строится на анализе жизненной ситуации человека и предоставлении необходимого ему комплекса услуг онлайн.

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