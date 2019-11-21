Жители России смогут устраиваться на работу онлайн в 2020 году

13:04, 21 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году россияне смогут устраиваться на работу с помощью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», который позволяет заключать с работодателем электронный договор, пишет «Российская газета».

Данный сервис представлен на портале госуслуг. Благодаря нему россияне смогут составить резюме, а после подобрать себе работу по своей квалификации из предложенного списка вакансий. При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться по собственному желанию, встать на учет в центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн.

Помимо данного суперсервиса на портале госуслуг будут работать ещё четыре. Все они разрабатываются в рамках национальной программы «Цифровая экономика». На данный момент есть пока только прототипы, которые размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли их оценить и высказать свои замечания.

Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, который сводит к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения государственных органов. Их принцип работы строится на анализе жизненной ситуации человека и предоставлении необходимого ему комплекса услуг онлайн.