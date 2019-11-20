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Двух сутенёров будут судить в Великих Луках

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в организации занятия проституцией. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук, в ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчины в 2018 году вовлекли в занятие проституцией двух женщин. Они действовали как самостоятельно, так и в составе группы лиц.

Один из преступников в 2018 году, найдя женщину, готовую заняться проституцией, наладил «бизнес» в Интернете: он получал заказы от клиентов, определял место, время и стоимость услуг. Также он организовывал встречи женщин с клиентами и забирал денежное вознаграждение.

В отношении двух великолукских сутенёров было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, одно из которых совершено в составе группы лиц) и статье  241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами). Первая их них предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет  с ограничением свободы на срок до двух лет, вторая - лишения свободы на срок до 5 лет.

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