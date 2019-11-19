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Спорт

Новую воркаут-площадку открыли у школы №9 в Пскове

 Воркаут-площадку открыли на территории средней общеобразовательной школы №9 им. А. С. Пушкина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Стоимость воркаут-площадки составила 1 млн рублей. Она установлена за счет выигранного школой федерального гранта при поддержке администрации Пскова.

«Мы надеемся, что появление у нас такого спортивного объекта поспособствует сближению школы с жителями района», - сказала директор учебного заведения Елена Зубарева. Она поблагодарила городскую администрацию за содействие в реализации проекта.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов подчеркнул значимость спорта в жизни детей и взрослых. «Надеюсь, площадка не будет пустовать и станет хорошим стартом для многих юных спортсменов. Мы готовы содействовать во всем, что идет на пользу нашим детям», - добавил он.

Начальник управления образования. Анна Кузыченко подчеркнула, что 9-я школа всегда была одной из передовых в городе. «Ваша школа входит в семерку лучших школ города. Пусть так и продолжается, и пусть теперь ваше заведение станет лучшим еще и в спорте», - отметила Анна Кузыченко.

Затем Анна Кузыченко и Александр Коновалов открыли площадку, перерезав цепочку, которая, по словам директора школы, лучше подходит для спортивного объекта, чем красная лента.

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