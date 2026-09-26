Всероссийский забег «Кросс нации» прошёл в Великих Луках
Всероссийский «Кросс нации» прошёл в Великих Луках. Участие в забеге приняло более 400 человек, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
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Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
В забеге участвовали спортсмены из Великих Лук и Великолукского района, Пскова, Себежа, Опочки, Невеля, Новоржева.
Самые юные участники бежали 500 метров, более опытные бегуны выбирали дистанцию 1 000, 4 000 или 8 000 метров. Самому молодому участнику исполнилось девять лет, самому возрастному – 78.
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