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Спорт

Всероссийский забег «Кросс нации» прошёл в Великих Луках

Всероссийский «Кросс нации» прошёл в Великих Луках. Участие в забеге приняло более 400 человек, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

  • Забег в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Забег в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Забег в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Забег в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
  • Забег в Великих Луках
    Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

В забеге участвовали спортсмены из Великих Лук и Великолукского района, Пскова, Себежа, Опочки, Невеля, Новоржева.

Самые юные участники бежали 500 метров, более опытные бегуны выбирали дистанцию 1 000, 4 000 или 8 000 метров. Самому молодому участнику исполнилось девять лет, самому возрастному – 78.

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