Всероссийский забег «Кросс нации» прошёл в Великих Луках

13:24, 26 сентября 2026, ПАИ

Всероссийский «Кросс нации» прошёл в Великих Луках. Участие в забеге приняло более 400 человек, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»









В забеге участвовали спортсмены из Великих Лук и Великолукского района, Пскова, Себежа, Опочки, Невеля, Новоржева.

Самые юные участники бежали 500 метров, более опытные бегуны выбирали дистанцию 1 000, 4 000 или 8 000 метров. Самому молодому участнику исполнилось девять лет, самому возрастному – 78.