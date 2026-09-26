Автомобильный фестиваль «Осенний кураж» стартовал в Великолукском районе

15:02, 26 сентября 2026, ПАИ

Автомобильный фестиваль «Осенний кураж», включающий в себя отборочные этапы Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам и Кубка регионов, проходит в Великолукском округе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники поборются за медали в пяти категориях: ТР-0, ТР-1, ТР-2, абсолютной и ATV-UTV.

Программа фестиваля включает три специальных участка. Сегодня, 26 сентября, прошли брифинг и линейное ориентирование с взятием контрольных пунктов по фотографиям.

Завтра, 27 сентября, с 09:00 до 09:45 будет проходить брифинг. В 10:00 стартуют СУ-2 и СУ-3 в формате кольцевой гонки для категорий ТР-0 и «Туризм», в 13:00 – для ТР-1, ТР-2, ТР-3 и ATV-UTV.