В Опочке прошёл семейный спортивный праздник «Вело‑Рок‑Драйв»

14:26, 26 сентября 2026, ПАИ

В парке на валу состоялось масштабное спортивное семейное и молодёжное мероприятие «Вело‑Рок‑Драйв». Праздник объединил гостей разных возрастов, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Опочецкого округа.

Особое внимание уделили детской аудитории: для юных посетителей организовали познавательную программу «Дорожная азбука». Ключевым событием дня стал семейный велозаезд «Всей семьёй на колёсах». В нём приняли участие целые семьи: родители вместе с детьми, бабушки и дедушки.

Участники заезда не только преодолели дистанцию, но и продемонстрировали, что занятия спортом становятся особенно ценными, когда их разделяют с близкими.

Для любителей экстрима подготовили зрелищную программу: BMX‑спортсмены представили серию эффектных прыжков и технически сложных трюков, которые вызвали живой интерес у зрителей.