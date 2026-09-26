В Опочке прошёл семейный спортивный праздник «Вело‑Рок‑Драйв»
В парке на валу состоялось масштабное спортивное семейное и молодёжное мероприятие «Вело‑Рок‑Драйв». Праздник объединил гостей разных возрастов, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Опочецкого округа.
Особое внимание уделили детской аудитории: для юных посетителей организовали познавательную программу «Дорожная азбука». Ключевым событием дня стал семейный велозаезд «Всей семьёй на колёсах». В нём приняли участие целые семьи: родители вместе с детьми, бабушки и дедушки.
Участники заезда не только преодолели дистанцию, но и продемонстрировали, что занятия спортом становятся особенно ценными, когда их разделяют с близкими.
Для любителей экстрима подготовили зрелищную программу: BMX‑спортсмены представили серию эффектных прыжков и технически сложных трюков, которые вызвали живой интерес у зрителей.
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