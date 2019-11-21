Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове

18:09, 21 ноября 2019, ПАИ

Псковпассажиравтотранс прокомментировал Псковскому агентству информации причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове. В письме за подписью заместителя гендиректора предприятия Сергея Иванова сообщается, что увеличение интервалов движения автобусов в Пскове связанно с низким пассажиропотоком в вечерние часы, необходимостью уменьшения времени работы водителей на линии и экономией топлива в связи с тяжелым финансовым положением.

Руководство предприятия напомнило, что с 12 ноября на городских маршрутах №1, 2, 4, 11, 14, 17 после 21:00 сокращено количество работающих автобусов.

Так, по будним дням маршрут №1 до 2З:54 обслуживают 2 автобуса вместо 3; маршрут №2 до 23:36 - 3 автобуса вместо 4; маршрут №4 до 23:25 - 2 автобуса вместо 3; маршрут №11 до 23:4З - 2 автобуса вместо 3; маршрут №17 до 2З:51 - 2 автобуса вместо 3.

«В связи с этим в вечернее время возросли интервалы между автобусами. Время последнего рейса на маршрутах практически не изменилось», - подчеркивается в официальном ответе.

При этом руководство предприятия отметило, что пассажиропоток на городских маршрутах снижается постоянно. Основной причиной является автомобилизация населения города, добавили в Псковпассажиравтотрансе.