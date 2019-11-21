0
18:09
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
17:44
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
17:32
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
16:44
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
15:11
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
15:02
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
13:59
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Еще новости
Общество

Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове

Псковпассажиравтотранс прокомментировал Псковскому агентству информации причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове. В письме за подписью заместителя гендиректора предприятия Сергея Иванова сообщается, что увеличение интервалов движения автобусов в Пскове связанно с низким пассажиропотоком в вечерние часы, необходимостью уменьшения времени работы водителей на линии и экономией топлива в связи с тяжелым финансовым положением.

Руководство предприятия напомнило, что с 12 ноября на городских маршрутах №1, 2, 4, 11, 14, 17 после 21:00 сокращено количество работающих автобусов.

Так, по будним дням маршрут №1 до 2З:54 обслуживают 2 автобуса вместо 3; маршрут №2 до 23:36 - 3 автобуса вместо 4; маршрут №4 до 23:25 -  2 автобуса вместо 3; маршрут №11 до 23:4З -  2 автобуса вместо 3; маршрут №17 до 2З:51 - 2 автобуса вместо 3.

«В связи с этим в вечернее время возросли интервалы между автобусами. Время последнего рейса на маршрутах практически не изменилось», - подчеркивается в официальном ответе.

При этом руководство предприятия отметило, что пассажиропоток на городских маршрутах снижается постоянно. Основной причиной является автомобилизация населения города, добавили в Псковпассажиравтотрансе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
21 ноября 2019
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
21 ноября 2019
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
21 ноября 2019
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
21 ноября 2019
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
21 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
21 ноября 2019
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
21 ноября 2019
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину

Идет загрузка...