«Дорожные ловушки» и патрульная машина: как детей обучают ПДД в Опочецком и Порховском районах

22:22, 25 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для детей в Опочецком и Порховском районах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области











В Опочецком районе первоклассников посвятили в пешеходы. Дети повторили правила дорожного движения и дорожные знаки, разобрали дорожные ситуации, ответили на вопросы викторины и узнали о важности световозвращающих элементов. Младших школьников также приняли в отряд юных инспекторов движения, а во всех школах района прошли уроки безопасности с построением безопасных маршрутов.

В Порховском районе для воспитанников центра детского творчества провели акцию «Шагающий автобус». Вместе с инспектором и педагогами дети прошли по маршруту, изучая дорожную обстановку, знаки и пешеходные переходы, и на практике учились оценивать ситуацию на дороге и замечать «дорожные ловушки».

Для самых маленьких участников движения сотрудники Госавтоинспекции провели урок безопасности. Особый интерес у детей вызвала патрульная машина: они ознакомились с работой инспекторов ДПС.

Цель мероприятий – напомнить детям правила дорожного движения, сформировать навыки безопасного поведения и предупредить ДТП с участием несовершеннолетних.