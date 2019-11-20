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Мошенница из Дедовичей отправится под суд за обман банка

Мошенница из Дедовичей отправится под суд за обман банка. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в июне жительница посёлка заключила договор потребительского займа с кредитной организацией на сумму 14 тысяч рублей.

При оформлении заявления-анкеты она указала недостоверные данные о месте работы и размере заработной платы. Полученным кредитом она распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

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