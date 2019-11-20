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Жительница Пскова лишилась 180 тысяч рублей после общения с незнакомцем

Жительница Пскова лишилась 180 тысяч рублей после общения с незнакомцем, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег злоумышленник выведал данные карты, после чего псковичка лишилась 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках у 31-летней горожанки с банковской карты пропали более 33 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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