Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству

12:08, 22 ноября 2019, ПАИ

Собрание депутатов Новоржевского района не поддержало предложенную главой Софьей Пугачевой (партия «Яблоко») структуру администрации. Вопрос рассматривался на сессии 22 ноября и вызвал жаркие споры, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Софья Пугачева предложила, в частности, ликвидировать отдел сельского хозяйства, объединив его с другим. Эта инициатива вызвала возмущение депутатов районного собрания. «Район только на сельском хозяйстве и держится!», - заявили парламентарии главе района. После дискуссии было предложено в представленном виде структуру администрации не утверждать, вопрос перенести на ближайшую сессию, которая намечена на 29 ноября.

Еще одним вопросом, вызвавшим недовольство народных избранников, стало грейдерование сельских дорог. Депутаты поинтересовались у главы района причинами отсутствия данного вида работ в четвертом квартале 2019 года. Интересовались они и подготовкой района к отопительному сезону, объемами заготовленного топлива, в частности, тендером на заготовку дров. «На некоторых котельных до 30 дней», - настаивали депутаты, говоря о запасах топлива. В ответ на это Софья Пугачева заверила в готовности к отопительному сезону, добавив, «если вы баламутить народ не будете».