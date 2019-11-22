0
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
09:53
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
09:49
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
18:05
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
14:39
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
11:21
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
Еще новости
Политика

Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству

Собрание депутатов Новоржевского района не поддержало предложенную главой Софьей Пугачевой (партия «Яблоко») структуру администрации. Вопрос рассматривался на сессии 22 ноября и вызвал жаркие споры, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Софья Пугачева предложила, в частности, ликвидировать отдел сельского хозяйства, объединив его с другим. Эта инициатива вызвала возмущение депутатов районного собрания. «Район только на сельском хозяйстве и держится!», - заявили парламентарии главе района. После дискуссии было предложено в представленном виде структуру администрации не утверждать, вопрос перенести на ближайшую сессию, которая намечена на 29 ноября.

Еще одним вопросом, вызвавшим недовольство народных избранников, стало грейдерование сельских дорог. Депутаты поинтересовались у главы района причинами отсутствия данного вида работ в четвертом квартале 2019 года. Интересовались они и подготовкой района к отопительному сезону, объемами заготовленного топлива, в частности, тендером на заготовку дров. «На некоторых котельных до 30 дней», - настаивали депутаты, говоря о запасах топлива. В ответ на это Софья Пугачева заверила в готовности к отопительному сезону, добавив, «если вы баламутить народ не будете».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
20 ноября 2019
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
19 ноября 2019
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
19 ноября 2019
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
18 ноября 2019
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 7

Идет загрузка...