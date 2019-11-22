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Общество

После запуска «Ласточки» увеличился турпоток из Петербурга, Гатчины и Луки в Псковскую область

Благодаря поездам «Ласточка» в Псковской области возросло число туристов из Санкт-Петербурга, Луги и Гатчины, сообщила на заседании координационного совета по туризму руководитель одной из псковских турфирм Изабелла Коваль. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Её коллега рассказала, что три года назад их компании при поддержке администраций области и города удалось начать проект «Псковские уроки». В течение этого времени Псковскую область посетили более 10 тысяч школьников из других регионов России, Прибалтики, Белоруссии, Нидерландов.

В рамках проекта, в частности, действует модульный межрегиональный тур «По следам Александра Невского», для детей помладше разработан квест «Дружина Александра Невского». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разработано несколько экскурсий по Пскову, Порхову, на «Линию Сталина» в Островский район, а также военно-исторический квест «Героический июль 1944».

Начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подтвердил, что «потенциал детского образовательного туризма в регионе достаточно большой».

«Есть возможность проводить уроки по разным предметам прямо в исторических и природных ландшафтных интерьерах, - отметил он. - В этом году мы провели сразу несколько таких школ».

Например, большая летняя школа, посвященная Пушкину, которая позволила задействовать потенциал не только Пушкинских Гор, но и других городов и музеев-усадеб.

«Потенциал наполнения таких «Псковских уроков» достаточно большой, эти уроки замечательно «играют». Псковская область могла бы выступать образовательным сегментом в детском туризме», - заявил Александр Седунов.

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