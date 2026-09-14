«Дети здоровы, и я счастлива»: как нацпроект помогает работе псковских педиатров
Как реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволяет сохранять и поддерживать здоровье детей, рассказала участковый врач-педиатр детской поликлиники Пскова Екатерина Индюкова в сюжете телеканала «Первый Псковский».
«Я всегда переживаю за своих маленьких пациентов, ведь лечить детей – это огромная ответственность и хочется подкреплять каждый свой шаг не только знаниями, но и возможностями современной медицины. Теперь у меня эти возможности есть», – отметила она.
Прямо в поликлинике можно проводить как инструментальную диагностику (ультразвуковую, рентгенографию), так и лабораторную, которая включает в себя взятие анализов. Также детям помогают восстанавливаться после острых заболеваний и поддерживать ремиссию хронических заболеваний, используя физиотерапевтические процедуры, массажи, лечебную физическую культуру и многое другое.
«Теперь детей стало лечить намного проще. Дети здоровы, и я счастлива», – заключила Екатерина Индюкова.
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