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Общество

Международный форум объединит в Пскове молодых лидеров из трёх стран

Международный молодёжный форум «Наследие поколений» пройдёт в Пскове с 28 по 30 сентября. Площадка направлена на патриотическое воспитание молодёжи, а также на объединение усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Изображение предоставили организаторы

Мероприятие соберёт более ста молодых людей и наставников из Псковской области, Белоруссии и Абхазии.

Целью форума является формирование у молодёжи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти.

Программа включает в себя выставку молодёжных организаций и патриотических объединений Псковской области, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам Псковской области.

Молодёжи будут предложены два тематических направления. В рамках направления «Молодые послы» молодые лидеры в возрасте от 18 до 35 лет из Псковской области и Абхазии получат ключевые компетенции в сфере публичной дипломатии и межкультурного диалога, примут участие в секциях по изучению исторической памяти, посетят лекции, тренинги и мастер-классы по стратегиям и техникам ведения дебатов, а также познакомятся с историей и культурой региона.

Участниками направления «Наследники Победы» станут активисты патриотических объединений в возрасте от 18 лет и их наставники из Псковской области и Белоруссии, которые обменяются эффективными практиками, посетят тематические встречи и лекции, а также разработают совместный продукт, направленный на сохранение исторической памяти и укрепление связи между молодёжью двух стран.

Регистрация для участия доступна по ссылке vk.cc/d1JQ4Q.

Отметим, организаторами форума выступают АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Форум реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжи» национального проекта «Молодёжь и дети».

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