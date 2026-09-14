Псковичей научат измерять давление и действовать при гипертоническом кризе

18:05, 14 сентября 2026, ПАИ

Псковская городская поликлиника открывает запись на занятия в школу артериальной гипертензии. Ближайшие встречи пройдут 17 и 22 сентября в конференц-зале школы здоровья (улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б, второй этаж).

17 сентября школа артериальной гипертензии начнёт работать в 16:00. На занятиях псковичи узнают, что такое артериальная гипертензия и каковы причины её возникновения, а также к каким заболеваниям приводит повышенное давление. Также врачи расскажут о классификации артериальной гипертензии, о правильной методике измерения давления и о современной диагностике.

22 сентября псковичей приглашают на встречу в 17:00. Этот день будет посвящён методам лечения – немедикаментозным (образ жизни, питание) и медикаментозным (как работают таблетки). Также специалисты поделятся чётким алгоритмом действий при гипертоническом кризе.

Записаться могут пациенты с диагнозом «артериальная гипертензия» в личном сообщении в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте». Вход свободный.