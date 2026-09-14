Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга

18:21, 14 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента РФ Владимира Путина передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

На церемонии почтили память героев минутой молчания.

«Каждый из них действовал по совести и шёл до конца, защищая своих боевых товарищей, мирных жителей, будущее всей нашей страны. Память героев почтили минутой молчания», – отметил Михаил Ведерников, опубликовав видео церемонии в своём канале в MAX.

Посмертно орденом Мужества награждены гвардии старший сержант Кирилл Коваль, гвардии сержант Илья Румянцев, сержант Николай Шаменков, ефрейтор Андрей Васильев, гвардии рядовой Алан Гегкиев, рядовой Сергей Максимов.

Михаил Ведерников заверил, что семьям героев в регионе продолжат оказывать всестороннюю поддержку. В Псковской области действует 47 мер помощи, включая адресную поддержку. После церемонии губернатор обсудил с родственниками вопросы, требующие содействия со стороны властей.

Ранее сообщалось, что Псковская область стала одной из лучших по качеству поддержки семей участников СВО.