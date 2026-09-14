Псковский суд отказал иностранцу в обжаловании принудительного выдворения из России

18:15, 14 сентября 2026, ПАИ

Иностранца принудительно выдворят из страны из-за отказа выехать из России самостоятельно, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июле гражданину Туркменистана за незаконную работу в Санкт-Петербурге назначили штраф с выдворением за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда. Но, оплатив штраф, иностранец Россию не покинул – переехал в Псков, где его выявили сотрудники миграционной службы.

Судья Псковского городского суда рассмотрел жалобу иностранца на постановление начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Пскову по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда).

Поскольку санкция статьи предусматривает безальтернативное принудительное выдворение, судья оставил постановление без изменения, а жалобу иностранного гражданина – без удовлетворения.