Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский суд отказал иностранцу в обжаловании принудительного выдворения из России

Иностранца принудительно выдворят из страны из-за отказа выехать из России самостоятельно, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в июле гражданину Туркменистана за незаконную работу в Санкт-Петербурге назначили штраф с выдворением за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда. Но, оплатив штраф, иностранец Россию не покинул – переехал в Псков, где его выявили сотрудники миграционной службы.

Судья Псковского городского суда рассмотрел жалобу иностранца на постановление начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Пскову по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда).

Поскольку санкция статьи предусматривает безальтернативное принудительное выдворение, судья оставил постановление без изменения, а жалобу иностранного гражданина – без удовлетворения.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



14 сентября 2026

В Пскове продолжается благоустройство городских пространств
14 сентября 2026

Обеспечение прозрачности и доступности избирательной кампании обсудили Игорь Сопов и Дмитрий Шахов
14 сентября 2026

В Кунье полицейские проверяют факт порчи хвойных насаждений на улице Новой
14 сентября 2026

Опасно ходить за грибами: змеиные клубки находят в лесах Псковской области
14 сентября 2026

Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга
14 сентября 2026

Псковский суд отказал иностранцу в обжаловании принудительного выдворения из России
14 сентября 2026

Псковичей научат измерять давление и действовать при гипертоническом кризе
14 сентября 2026

Новый спектакль покажут на сцене Псковского театра кукол в сентябре

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...