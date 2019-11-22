Трёх граждан Ирана судят за незаконное пересечение границы Псковской области

16:42, 22 ноября 2019, ПАИ

Трёх граждан Ирана судят за незаконное пересечение границы Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Островском межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Трое мужчин в возрасте от 17 до 49 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемые въехали по туристической визе на территорию России, чтобы затем незаконно попасть в Евросоюз. 29 сентября в Пыталовском районе они попытались пересечь российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска, однако их задержали пограничники.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.