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Общество

Стейк за 1 рубль предложит гостям псковский ресторан «Филей»

Купить второй стейк за 1 рубль смогут гости стейк-хауса «Филей» в Пскове в воскресенье, сообщили Псковскому агентству информации в заведении.

«Все очень просто: вы покупаете один стейк из основного меню, а второй можете купить всего за 1 рубль! Вкусно, выгодно и очень необычно! Благодаря стейк-хаусу «Филей» любое воскресенье станет особенным!» — рассказали в стейк-хаусе.

Кроме этого, гости стейк-хауса «Филей» в любой будний день смогут заказать себе «стейк-ланч». «В стейк-ланч входят салат, суп дня, напиток и тот самый вожделенный стейк, — рассказали в заведении. — Какой именно стейк, можно уточнить у официанта, потому что каждый день новый стейк дня! И это еще не все! К стейку подается печеный картофель со сметано-чесночным соусом и соусом «Чимичурри». Не ланч, а сплошная вкуснотища!»

Стейк-хаус «Филей» находится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19, телефон 61-20-19.

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