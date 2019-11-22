В колонию отправил суд мужчину, пытавшегося ограбить великолучанку

17:56, 22 ноября 2019, ПАИ

К году лишения свободы в колонии общего режима приговорил суд 37-летнего безработного, ранее судимого мужчину, который пытался ограбить женщину в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление осуждённый совершил в августе ранним утром на улице Розы Люксембург. С применением насилия он попытался открыто похитить у 26-летней местной жительницы сумку с мобильным телефоном и другим имуществом. Общей стоимостью свыше 70 тыс. рублей.

Ограбить женщину нападавшему не удалось. Его на месте преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на открытое хищение чужого имущества).