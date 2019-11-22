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Общество

Начался приём заявок на размещение елочных базаров в Пскове

По 10 декабря администрация Пскова принимает заявки для участия в конкурсе на размещение елочных базаров на территории Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Приём заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит в Пскове на улице Ленина, 3, кабинет №7. Более подробную информацию можно узнать по телефонам 29-10-65 и 29-10-66.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря в здании администрации Пскова на улице Некрасова, 22. После этого победители конкурса смогут заключить договоры на право размещения нестационарных торговых точек с елками в Пскове и получить их до 24 декабря.

Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Поадресный перечень торговых точек в разных районах города уже определен, всего их 22.

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