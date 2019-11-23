Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов – думать, как улучшить жизнь людей

13:48, 23 ноября 2019, ПАИ

«Наша задача, всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей», - заявила делегат XIX съезда «Единой России» от Псковского регионального отделения партии, секретарь первичного отделения партии №122 Великих Лук Татьяна Ефимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Накануне съезда Татьяна Ефимова приняла участие во встрече с председателем партии, главой Правительства России Дмитрием Медведевым. Он пообщался с депутатами фракций «Единой России» в законодательных собраниях субъектов Федерации и в местных Собраниях, а также секретарями отделений партии различного уровня.

Татьяна Ефимова отметила, что на встрече все желающие могли задать вопросы премьер-министру. «Вопросы были такие, которые касаются любого региона: кадровые проблемы в здравоохранении, зарплата педагогов, оказание помощи инвалидам, ЖКХ. Дмитрий Анатольевич ответил на каждый из них», - сказала она.