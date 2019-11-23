0
13:30
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
09:53
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
09:49
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
18:05
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
14:39
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Еще новости
Политика

Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов – думать, как улучшить жизнь людей

«Наша задача, всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей», - заявила делегат XIX съезда «Единой России» от Псковского регионального отделения партии, секретарь первичного отделения партии №122 Великих Лук Татьяна Ефимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Накануне съезда Татьяна Ефимова приняла участие во встрече с председателем партии, главой Правительства России Дмитрием Медведевым. Он пообщался с депутатами фракций «Единой России» в законодательных собраниях субъектов Федерации и в местных Собраниях, а также секретарями отделений партии различного уровня.

Татьяна Ефимова отметила, что на встрече все желающие могли задать вопросы премьер-министру. «Вопросы были такие, которые касаются любого региона: кадровые проблемы в здравоохранении, зарплата педагогов, оказание помощи инвалидам, ЖКХ. Дмитрий Анатольевич ответил на каждый из них», - сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
23 ноября 2019
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству 1
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
20 ноября 2019
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
19 ноября 2019
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
19 ноября 2019
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
18 ноября 2019
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России

Идет загрузка...