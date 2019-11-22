«Коронованного» в Псковской области «вора в законе» объявили в розыск

15:11, 23 ноября 2019, ПАИ

«Вора в законе» Виктора Жаринова по кличке «Цезарь» объявили в розыск. По данным издания Рrimecrime, он был «коронован» в Псковской области в 2013 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного комитета РФ, в отношении 36-летнего «Цезаря» лавное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Дело завели по результатам проверки, которую провели следователи совместно с сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Нижегородской области.

Его подозревают в похищении людей и обвинили по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Установлено, что в мае 2013 года Виктор Жаринов, будучи одним из криминальных авторитетов Нижегородской области, стал «вором в законе», то есть занял высшее положение в преступном сообществе. С того момента по ноябрь 2019 года он организовал несколько преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких.

По данным следователей, в этом году «Цезарь» организовал похищение двух человек в Ульяновске. От них требовали передачи криминальному сообществу контроля над одной из коммерческих организаций. Пленников удерживали в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается местонахождения Виктора Жаринова.