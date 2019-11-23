0
15:41
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
13:30
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
09:53
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
09:49
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
18:05
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
14:39
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
Еще новости
Политика

Учитывать запросы людей при формировании программы «Единой России» призвал Дмитрий Медведев

Лидер «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев призвал учитывать новые запросы людей при формировании действующей программы партии и той, с которой единороссы пойдут на парламентские выборы. Об этом он заявил на съезде «Единой России» 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«При разработке программы на парламентские выборы «Единая Россия» должна более активно опираться на предложения избирателей. Узнавать их мнение будем через опросы, социальные сети. Но прежде всего – через наши общественные приемные», - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в основе партийной программы лежат курс президента страны Владимира Путина и обозначенные им приоритеты. «В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня», - подчеркнул Дмитрий Медведев. Он призвал при формировании партийной программы активнее опираться на предложения избирателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
23 ноября 2019
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
23 ноября 2019
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству 1
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
20 ноября 2019
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
19 ноября 2019
Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
19 ноября 2019
Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов

Идет загрузка...