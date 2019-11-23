Учитывать запросы людей при формировании программы «Единой России» призвал Дмитрий Медведев

17:43, 23 ноября 2019, ПАИ

Лидер «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев призвал учитывать новые запросы людей при формировании действующей программы партии и той, с которой единороссы пойдут на парламентские выборы. Об этом он заявил на съезде «Единой России» 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«При разработке программы на парламентские выборы «Единая Россия» должна более активно опираться на предложения избирателей. Узнавать их мнение будем через опросы, социальные сети. Но прежде всего – через наши общественные приемные», - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в основе партийной программы лежат курс президента страны Владимира Путина и обозначенные им приоритеты. «В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня», - подчеркнул Дмитрий Медведев. Он призвал при формировании партийной программы активнее опираться на предложения избирателей.