Михаил Ведерников назвал социальные сети уникальным механизмом для объективной обратной связи

22:56, 24 ноября 2019, ПАИ

«Это объективная обратная связь. Для меня это уникальный механизм – меня теперь сложно обмануть. Можно мне написать всё, что угодно, и даже приложить фотографии», – рассказал о работе в социальных сетях губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас» 24 ноября.

Михаил Ведерников сообщил, что его коллеги рассказывали о том, что в одном из медицинских учреждений было всё «прекрасно», а на деле оказалось наоборот – врач больницы прислала ему видео, на котором была запечатлена объективная обстановка в учреждении. «Я ей безумно за это благодарен. Мы всё-таки восстановили справедливость, принял кадровые решения», – добавил он.

Губернатор рассказал, что читает все комментарии в своих социальных сетях. По его словам, даже в тех комментариях, которые с точки зрения этики не стоило бы писать, бывает изложена суть проблемы. «Я не отвечаю таким людям, естественно, не прошу сотрудников администрации им отвечать. Но саму проблему я всё равно беру на контроль. Прошу, чтобы разобрались и доложили мне, в чем там дело – так это на самом деле или нет», – добавил он и подчеркнул, что социальные сети – это хороший инструмент.