Как пациенту защитить себя во время лечения, расскажут в программе «Анамнез»

10:39, 18 сентября 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Гостями программы станут главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева. Речь пойдёт о безопасности пациента.

Что означает понятие «безопасность пациента»? Почему в лечебном процессе важна не только работа медперсонала, но и активная позиция самого пациента? Как пациенту понять, что он имеет право запросить второе мнение? Какие критически важные вопросы пациент должен задать лечащему врачу в день выписки, чтобы безопасно продолжить восстановление дома? Какую реальную помощь могут оказать родственники медицинскому персоналу в уходе за пациентом, а какие действия им строго запрещены?

Об этом и не только слушайте в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».