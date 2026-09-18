Избирательный участок в стиле Псковского веча открылся в Пскове

10:46, 18 сентября 2026, ПАИ

Избирательный участок № 29, оформленный в стиле Псковского веча, открылся в Пскове в первый день голосования на выборах 18, 19 и 20 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ











































Атмосфера воссоздана прямо в физкультурном зале одной из школ. Помещение украшено декорациями древних крепостных башен с шатровыми кровлями, центральное место занимают манекены в исторических костюмах и головных уборах. На импровизированной крепости развевается флаг с гербом Пскова. Рядом – надпись «Россия начинается здесь». Особый колорит участку придают и информационные стенды, стилизованные под старинные свитки, где можно прочитать об истории Псковского веча.

Отметим, работу избирательного участка уже успели оценить международные эксперты из пяти стран, ранее уже посетившие избирательный участок № 13.

Как сообщил ранее председатель регионального избиркома Игорь Сопов, комиссия решила вспомнить традицию народовластия жителей Пскова. По его словам, посетить участок могут не только избиратели, но и все желающие – просто как зрители, чтобы ознакомиться с оформлением. Кроме того, на участке № 29 установлено и всё необходимое для детского голосования, которое в этом году впервые проходит в Псковской области.

Кроме того, сегодня на Ольгинской набережной в 12:00 клуб исторической реконструкции «Псковская вольница» проведёт показательное выступление с демонстрацией техники средневекового боя. Три воина в аутентичных доспехах XIII–XIV веков покажут зрителям атмосферу той эпохи и расскажут об истории Псковского веча.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.