Возможности голосования на выборах для лиц с ОВЗ в Псковской области оценили международные эксперты

10:50, 18 сентября 2026, ПАИ

Лица с ОВЗ могут проголосовать на избирательных участках в Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и Законодательного Собрания восьмого созыва. Возможности голосования этой категории граждан продемонстрировали международным электоральным экспертам на УИК № 4 в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Участок расположен в здании спорткомплекса «Олимп», где предусмотрена безбарьерная среда – отсутствие ступеней и порогов.

На самом избирательном участке для старшего поколения и людей с ОВЗ есть лупы Френкеля и тифломаркеры, кабины для инвалидов-колясочников, специальные столы с ширмами, а также волонтёры, готовые помочь.

Международные эксперты в свою очередь высоко оценили доступность избирательного участка для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.