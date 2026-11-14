Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента

Местонахождение Валерия Трофимова 2005 года рождения устанавливают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Валерий Трофимов. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 23 октября около 12 часов молодой человек ушёл из общежития Великолукской государственной сельскохозяйственной академии на улице Винатовского, 10/2. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зелёные, чёрные волосы и борода. Пропавший был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную толстовку с капюшоном, чёрную куртку и кроссовки. При себе у него был чёрный рюкзак с надписью Nike.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия Трофимова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 8-911-369-61-44, 102 или 112.

Ранее сообщалось, что восьмилетнюю девочку разыскивают в Псковской области. Она ростом 140 сантиметров, нормального телосложения, у неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что был одет ребёнок, неизвестно.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Кудо для самых юных: в Пскове проходит фестиваль городов СЗФО
14 ноября 2026

«Безопасность на дороге зависит от каждого»: в Пскове прошла акция Госавтоинспекции

14 ноября 2026

От дефицита витамина B12 до поражения печени: риски употребления сырой рыбы
14 ноября 2026

«Михайловская пушкиниана»: 115-й выпуск издания стал доступен для чтения
14 ноября 2026

Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову
14 ноября 2026

В Финском парке в Пскове заметили утку с редкой генетической аномалией
14 ноября 2026

Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
14 ноября 2026

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...