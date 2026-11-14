Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента

11:29, 14 ноября 2026, ПАИ

Местонахождение Валерия Трофимова 2005 года рождения устанавливают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 октября около 12 часов молодой человек ушёл из общежития Великолукской государственной сельскохозяйственной академии на улице Винатовского, 10/2. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза зелёные, чёрные волосы и борода. Пропавший был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную толстовку с капюшоном, чёрную куртку и кроссовки. При себе у него был чёрный рюкзак с надписью Nike.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия Трофимова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефону 8-911-369-61-44, 102 или 112.

Ранее сообщалось, что восьмилетнюю девочку разыскивают в Псковской области. Она ростом 140 сантиметров, нормального телосложения, у неё светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что был одет ребёнок, неизвестно.