«Безопасность на дороге зависит от каждого»: в Пскове прошла акция Госавтоинспекции

13:46, 14 ноября 2026, ПАИ

Правила безопасности на дороге напомнили псковичам сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с представителями 28-й военной автомобильной инспекции (территориальной) и региональным отделением Общероссийской организации «Всероссийское общество автомобилистов». Акция прошло в рамках профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Основными задачами стали профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Каждому участнику вручили тематическую памятку с напоминанием о том, насколько важно заботиться о безопасности на дороге. Пешеходов также призвали быть предельно бдительными на проезжей части.