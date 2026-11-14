Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове

11:48, 14 ноября 2026, ПАИ

Схема транспортного движения в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове поменяется в течение сегодняшнего дня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Проезд по улице Леона Поземского к центру города организован по-старому, но на дороге открывается вторая полоса. А выехать из центра теперь можно по улицам Шоссейной и Алмазной, огибая скейт-парк и заправочную станцию.

Движение по улице Шоссейной в сторону центра города (возле хлебокомбината, при выезде на улицу Алмазную) теперь возможно только направо. Движение по улице Алмазной при выезде со строительного рынка также только направо; вдоль заправочной станции в направлении строительного рынка – прямо и налево, движение направо – по отдельной выделенной полосе.

«Будьте предельно внимательны и берегите себя на дорогах!» – призвали в администрации.