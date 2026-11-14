Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове

Схема транспортного движения в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове поменяется в течение сегодняшнего дня, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Проезд по улице Леона Поземского к центру города организован по-старому, но на дороге открывается вторая полоса. А выехать из центра теперь можно по улицам Шоссейной и Алмазной, огибая скейт-парк и заправочную станцию.

Движение по улице Шоссейной в сторону центра города (возле хлебокомбината, при выезде на улицу Алмазную) теперь возможно только направо. Движение по улице Алмазной при выезде со строительного рынка также только направо; вдоль заправочной станции в направлении строительного рынка – прямо и налево, движение направо – по отдельной выделенной полосе.

«Будьте предельно внимательны и берегите себя на дорогах!» – призвали в администрации.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Кудо для самых юных: в Пскове проходит фестиваль городов СЗФО
14 ноября 2026

«Безопасность на дороге зависит от каждого»: в Пскове прошла акция Госавтоинспекции

14 ноября 2026

От дефицита витамина B12 до поражения печени: риски употребления сырой рыбы
14 ноября 2026

«Михайловская пушкиниана»: 115-й выпуск издания стал доступен для чтения
14 ноября 2026

Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову
14 ноября 2026

В Финском парке в Пскове заметили утку с редкой генетической аномалией
14 ноября 2026

Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
14 ноября 2026

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...