Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову

12:51, 14 ноября 2026, ПАИ

10 лет назад, 14 ноября 2016 года, ушла из жизни старейший сотрудник Псковского музея-заповедника, старший научный сотрудник художественного отдела – Римма Антипова. Материал к годовщине подготовили сотрудники музея.

Она родилась в Пскове 31 марта 1937 года. После окончания в 1959 году историко-филологического факультета Псковского педагогического института продолжила образование на факультете теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР.

Её трудовая биография началась с преподавания истории и русской литературы в районных школах Псковской области, а с 1962 года местом её работы становится художественный отдел Псковского музея-заповедника, которым руководила опытный искусствовед, выпускница ЛГУ Е. И. Скобельцына. Римма Антипова вместе с ней занималась фондовыми, экскурсионными и организационно-выставочными работами, ездила в этнографические и иконные экспедиции.

С 1968 по 1972 годы с семьей жила в Ленинграде, где некоторое время проводила экскурсии по экспозициям Государственного Русского музея. В 1972 году Римма Антипова вернулась в Псков и с увлечением посвятила себя научной работе и комплектованию фондов.

За годы своей профессиональной деятельности ею были подготовлены многие издания и статьи в журнале «Псков» и «Антикварный мир», каталоги выставок, буклеты о творчестве псковских художников.

Авторству Риммы Антиповой принадлежат книга «Совсем не тот Плюшкин» 1996 года, иллюстрирующая одноимённую выставку, куратором которой она была; альбом 2011 года «Живопись и графика из собрания Псковского музея-заповедника». Римма Никандровна стала автором обновлённой экспозиции картинной галереи периода XVIII-XIX веков, открытие которой состоялось в 2007 году. Её стараниями собрание музея обогатилось замечательными произведениями живописи XVIII-XX вв., найденными в частных коллекциях Москвы и Петербурга.

В течение многих лет Римма Антипова самозабвенно пропагандировала духовное наследие дворянского рода Философовых. В 2004 году, благодаря выигранному гранту Псковского областного комитета культуры («Возрождение малых городов и поселений») совместно с комитетом культуры Бежаницкой администрации при непосредственном участии были подготовлены и проведены Первые международные Философовские чтения, материалы которых были изданы в соответствующем Сборнике (Псков, 2005 г.). В последующем чтения регулярно (примерно раз в два года) проводились при активном участии Риммы Антиповой, взявшей на себя также нелёгкий труд редактирования статей участников конференций и составления сборников. В августе 2016 года состоялись Седьмые Философовские чтения. На основании проведённой работы в бывшем усадебном доме Философовых открыт и в настоящее время действует Бежаницкий историко-культурный центр памяти Философовых.

Ведущий искусствовед музея Римма Антипова навсегда вписала своё имя в историю мировой культуры как исследователь творчества великого русского художника I половины XX века Бориса Григорьева. В 1989 году в Псковском музее ею была организована первая персональная выставка этого выдающегося живописца; был собран огромный материал и подготовлена к изданию книга-альбом «Псковская выставка Бориса Григорьева». В октябре 2015 года состоялась презентация данного издания, в основу которого и легли материалы именно той памятной любителям искусства выставки, а Римма Никандровна выступила как первооткрыватель для широкой публики творчества художника Б. Д. Григорьева. Как автор книги «Псковская выставка Бориса Григорьева 1989 г.» Римма Никандровна стала дипломантом (почётным участником) Всероссийского историко-литературного конкурса «Александр Невский» 2016 года.

Римма Антипова была безгранично предана своему делу. Увлеченно и основательно, с одержимым упорством достигала поставленной цели. В памяти всех знавших её останется скромным, талантливым человеком с богатым внутренним миром, образцом преданности и верности своему делу. Всё собранное, сделанное и опубликованное ею продолжает жить на благо любимого ею Псковского музея.