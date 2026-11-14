Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову

10 лет назад, 14 ноября 2016 года, ушла из жизни старейший сотрудник Псковского музея-заповедника, старший научный сотрудник художественного отдела – Римма Антипова. Материал к годовщине подготовили сотрудники музея.

Фото ПАИ предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

Она родилась в Пскове 31 марта 1937 года. После окончания в 1959 году историко-филологического факультета Псковского педагогического института продолжила образование на факультете теории и истории искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР.

Её трудовая биография началась с преподавания истории и русской литературы в районных школах Псковской области, а с 1962 года местом её работы становится художественный отдел Псковского музея-заповедника, которым руководила опытный искусствовед, выпускница ЛГУ Е. И. Скобельцына. Римма Антипова вместе с ней занималась фондовыми, экскурсионными и организационно-выставочными работами, ездила в этнографические и иконные экспедиции.

С 1968 по 1972 годы с семьей жила в Ленинграде, где некоторое время проводила экскурсии по экспозициям Государственного Русского музея. В 1972 году Римма Антипова вернулась в Псков и с увлечением посвятила себя научной работе и комплектованию фондов.

За годы своей профессиональной деятельности ею были подготовлены многие издания и статьи в журнале «Псков» и «Антикварный мир», каталоги выставок, буклеты о творчестве псковских художников.

Авторству Риммы Антиповой принадлежат книга «Совсем не тот Плюшкин» 1996 года, иллюстрирующая одноимённую выставку, куратором которой она была; альбом 2011 года «Живопись и графика из собрания Псковского музея-заповедника». Римма Никандровна стала автором обновлённой экспозиции картинной галереи периода XVIII-XIX веков, открытие которой состоялось в 2007 году. Её стараниями собрание музея обогатилось замечательными произведениями живописи XVIII-XX вв., найденными в частных коллекциях Москвы и Петербурга.

В течение многих лет Римма Антипова самозабвенно пропагандировала духовное наследие дворянского рода Философовых. В 2004 году, благодаря выигранному гранту Псковского областного комитета культуры («Возрождение малых городов и поселений») совместно с комитетом культуры Бежаницкой администрации при непосредственном участии были подготовлены и проведены Первые международные Философовские чтения, материалы которых были изданы в соответствующем Сборнике (Псков, 2005 г.). В последующем чтения регулярно (примерно раз в два года) проводились при активном участии Риммы Антиповой, взявшей на себя также нелёгкий труд редактирования статей участников конференций и составления сборников. В августе 2016 года состоялись Седьмые Философовские чтения. На основании проведённой работы в бывшем усадебном доме Философовых открыт и в настоящее время действует Бежаницкий историко-культурный центр памяти Философовых.

Ведущий искусствовед музея Римма Антипова навсегда вписала своё имя в историю мировой культуры как исследователь творчества великого русского художника I половины XX века Бориса Григорьева. В 1989 году в Псковском музее ею была организована первая персональная выставка этого выдающегося живописца; был собран огромный материал и подготовлена к изданию книга-альбом «Псковская выставка Бориса Григорьева». В октябре 2015 года состоялась презентация данного издания, в основу которого и легли материалы именно той памятной любителям искусства выставки, а Римма Никандровна выступила как первооткрыватель для широкой публики творчества художника Б. Д. Григорьева. Как автор книги «Псковская выставка Бориса Григорьева 1989 г.» Римма Никандровна стала дипломантом (почётным участником) Всероссийского историко-литературного конкурса «Александр Невский» 2016 года.

Римма Антипова была безгранично предана своему делу. Увлеченно и основательно, с одержимым упорством достигала поставленной цели. В памяти всех знавших её останется скромным, талантливым человеком с богатым внутренним миром, образцом преданности и верности своему делу. Всё собранное, сделанное и опубликованное ею продолжает жить на благо любимого ею Псковского музея.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Кудо для самых юных: в Пскове проходит фестиваль городов СЗФО
14 ноября 2026

«Безопасность на дороге зависит от каждого»: в Пскове прошла акция Госавтоинспекции

14 ноября 2026

От дефицита витамина B12 до поражения печени: риски употребления сырой рыбы
14 ноября 2026

«Михайловская пушкиниана»: 115-й выпуск издания стал доступен для чтения
14 ноября 2026

Памяти наставника и профессионала: коллеги вспоминают старейшего сотрудника Псковского музея Римму Антипову
14 ноября 2026

В Финском парке в Пскове заметили утку с редкой генетической аномалией
14 ноября 2026

Схема движения изменится в створе улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной в Пскове
14 ноября 2026

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...