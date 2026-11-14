В Финском парке в Пскове заметили утку с редкой генетической аномалией
В Финском парке Пскова заметили необычную утку с преимущественно белым оперением, сообщают читатели ПАИ. Птица отдыхала на траве рядом с селезнем-кряквой с характерным тёмно-зелёным оперением головы.
Судя по внешнему виду, это может быть кряква с необычной окраской, однако точный вид птицы ещё предстоит определить специалистам.
Частичный лейкизм – это генетическая аномалия, при которой у животного теряется часть пигментации наружного покрова (шерсти, перьев, чешуи или эпидермиса). В результате на теле появляются белые, бледные или пятнистые участки там, где в норме окрас был бы другим.
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