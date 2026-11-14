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Общество

От дефицита витамина B12 до поражения печени: риски употребления сырой рыбы

Употребление плохо обработанной рыбы грозит заражением гельминтами, которое может протекать бессимптомно. Об этом РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Личинки паразитов сохраняются в рыбе из-за нарушения технологических цепочек обработки. Так, рыбу не потрошат и не подвергают достаточному термическому воздействию. Наиболее распространёнными гельминтозами в России являются: описторхоз, дифиллоботриоз, анизакидоз.

Учёный утончил, что дифиллоботриоз, вызываемый ленточным червём широким лентецом, может протекать бессимптомно. Однако паразит потребляет витамин B12 и его дефицит приводит к поражениям нервной системы.

При описторхозе у пациентов поражены печень и желчевыводящие пути. Анизакидоз относится к числу гельминтозов, заражение которыми происходит от морских рыб.

Помимо неспецифических симптомов, таких как болей в животе, рвоты, аллергических реакции, они вызывают поражение печени, поджелудочной железы. «Единственный достоверный способ – анализ кала на яйца гельминтов. Это золотой стандарт», – пояснил Литвинов и добавил, что сейчас также используют молекулярные методы исследований.

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