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Экономика

Псковская область названа лидером по приросту объема экспорта свинины в России

Псковская область названа лидером по приросту объемов экспорта свинины в России, таких показателей позволил добиться Великолукский агропромышленный холдинг.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, предприятие обеспечивает 17 процентов экспортируемой из страны свинины.

По данным Минсельхоза, в целом за 10 месяцев 2019 года сельхозорганизации произвели 3,5 млн тонн свинины в живом весе, это на 6,5 процента выше показателей предшествующего года. Основной прирост обеспечили предпряития Псковской, Белгородской, Воронежской, Курской областей и Краснодарского края.

Великолукский агропромышленный холдинг на данный момент является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Псковской области.

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