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Псков занял призовые места в конкурсе «Здоровые города России»

Псков занял призовые места в конкурсе «Здоровые города России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Город признан победителем в номинации «Лучший проект по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья» с проектом «Культура здоровья - наш выбор!» и завоевал второе место со спартакиадой среди предприятий и организаций.

Конкурс «Здоровые города России» в 2019 году прошел впервые, его организовали Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки», Министерство здравоохранения Российской Федерации и Представительство Всемирной организации здравоохранения в России. Мероприятие направлено на выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства в Российской Федерации.

Конкурсная комиссия оценивала материалы по специальным критериям, победителей выбирали по наибольшему количеству начисленных балов.

Торжественная церемония награждения лучших муниципальных образований запланирована на 27 ноября, она пройдет на площадке Общественной палаты Российской Федерации. В программе мероприятия - подведение итогов конкурса, представление успешных муниципальных проектов, программ по укреплению общественного здоровья.

Также участники обсудят вопросы реализации проекта «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, поговорят о продвижении здорового питания и физической активности. Затем состоится общее собрание ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», на котором рассмотрят перспективы развития деятельности организации в 2020 году.

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