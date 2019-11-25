В Псковской области разработаны нормативы по налоговым отчислениям в бюджеты муниципалитетов

12:16, 26 ноября 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике одобрили изменения в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Докладчик по вопросу заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Одно из положений документа предполагает установку, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, единых нормативов отчислений от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, в зависимости от типов муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа) с 2021 года. В бюджеты муниципальных районов области такой норматив устанавливается в размере 23% налоговых доходов областного бюджета, поступающих от территории соответствующего муниципального района, а в бюджеты городских округов - 16% налоговых доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа.

Также изменяется методика расчета расходов на содержание органов местного самоуправления в связи с принятием закона области от 6 ноября 2019 года № 1985-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области».

К тому же, как рассказала Татьяна Баринова, уменьшен коэффициент, учитывающий долю средств, полученных детскими музыкальными школами, детскими художественными школами, детскими школами искусств от безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности с 20% до 10%; введен средневзвешенный тариф тепловой энергии, горячей воды и холодной воды в расходах на образование муниципальных районов (городских округов); увеличена численность сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы; введен норматив на обучение сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы»; введено новое мероприятие по установке опор освещения в поселениях.