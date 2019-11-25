0
13:53
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:34
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:28
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
10:01
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:41
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
13:30
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Еще новости
Политика

В Псковской области разработаны нормативы по налоговым отчислениям в бюджеты муниципалитетов

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике одобрили изменения в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области». Докладчик по вопросу заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Одно из положений документа предполагает установку, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, единых нормативов отчислений от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, в том числе минимального налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, в зависимости от типов муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа) с 2021 года. В бюджеты муниципальных районов области такой норматив устанавливается в размере 23% налоговых доходов областного бюджета, поступающих от территории соответствующего муниципального района, а в бюджеты городских округов - 16% налоговых доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа.

Также изменяется методика расчета расходов на содержание органов местного самоуправления в связи с принятием закона области от 6 ноября 2019 года № 1985-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области».

К тому же, как рассказала Татьяна Баринова, уменьшен коэффициент, учитывающий долю средств, полученных детскими музыкальными школами, детскими художественными школами, детскими школами искусств от безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности с 20% до 10%; введен средневзвешенный тариф тепловой энергии, горячей воды и холодной воды в расходах на образование муниципальных районов (городских округов); увеличена численность сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы; введен норматив на обучение сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы»; введено новое мероприятие по установке опор освещения в поселениях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Семинар Псковского регионального отделения «Единой России» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 ноября 2019
Инаугурация главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
25 ноября 2019
Михаил Ведерников рекомендовал Елене Полонской чутко реагировать на обращения псковичей
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
25 ноября 2019
Началась прямая видеотрансляция инаугурации главы Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
23 ноября 2019
Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
23 ноября 2019
Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству 2
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова
22 ноября 2019
Псковское агентство информации в прямом эфире покажет инаугурацию главы Пскова

Идет загрузка...