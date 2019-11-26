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Экономика

Изменение патентной системы налогообложения в Псковской области поддержал финансовый комитет облсобрания

Внесение изменений в статью 2 регионального закона «О патентной системе налогообложения» поддержали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал, что в законопроекте уточнены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Также субъектам Российской Федерации предоставляется право устанавливать размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Докладчик отметил, что в связи с введением удельных показателей по средней численности наемных работников, автотранспортным средствам, судам водного транспорта снижается налоговая нагрузка для индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных работников, начиная с одного, для владельцев нескольких автотранспортных средств и судов водного транспорта .

Андрей Михеев сообщил, что в 2019 году большинство индивидуальных предпринимателей оформили патент без наемных работников, и существенного изменения поступлений от данных видов деятельности в местные бюджеты не ожидается.

Также в законопроекте указано, что изменятся показатели для расчета налоговой базы для объектов торговли, организаций общественного питания, при сдаче в аренду  жилых и нежилых помещений, земельных участков .

Председатель финансового комитета ПОС Борис Полозов предложил в мае 2020 года создать совместную группу для проработки вопроса о снижении размера потенциального возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

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