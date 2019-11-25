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Школьник предотвратил похищение ребенка судимым ранее жителем Иркутска

16-летний парень спас ребенка. Он стал свидетелем того как на улице Новаторов в Иркутске взрослый мужчина затолкнул в салон своего легкового автомобиля незнакомую ему 9-летнюю девочку. Ребенок кричал и звал на помощь. Водитель заблокировал двери и стал выезжать с улицы. Подросток бросился к проходившему мимо мужчине и вместе они стали препятствовать автомобилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Иркутской области.

«Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли девочку», - рассказали в ведомстве.

Однако самому водителю удалось скрыться с места происшествия. Его ориентировку сразу же разослали всем нарядам и через несколько часов подозреваемого задержали.

Им оказался 48-летний ранее судимый мужчина. Что примечательно, он отбывал наказания за преступления сексуального характера. На свободу вышел в 2017 году.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего ребенка.

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