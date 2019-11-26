На 50% планируют снизить налог на имущество для почтовых организаций в псковских сёлах

14:02, 26 ноября 2019, ПАИ

На 50% планируется снизить имущественный налог для организаций, которые оказывают услуги почтовой связи в малонаселённых и отдалённых поселениях Псковской области. Соответствующий законопроект «О налоговых льготах на 2020 год» одобрил комитет Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 26 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно законопроекту, который представил депутатам председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, такая льгота будет вводиться на сумму, которая не превышает объёма средств, направляемых на выполнение работ, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением объектов почтовой связи в этих населённых пунктах.

Кроме этого, в законопроекте предусмотрено сохранение налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении имущества, используемого для отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет, в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, организациям народных художественных промыслов, организациям потребительской кооперации, организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющим образовательную деятельность, являющимся некоммерческими организациями и расположенным на территории Псковской области, за исключением бюджетных и казенных учреждений.

Также предлагается установить на 2020 год льготы по налогу на имущество медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, путем освобождения их от уплаты налога на имущество организаций.

Подчеркивается, что снижение налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения Псковской области будет способствовать оздоровлению финансовой ситуации в государственных учреждениях здравоохранения региона и окажет положительное влияние на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в сельской местности с низкой плотностью населения и высокой долей жителей старше трудоспособного возраста.

В 2020 году по транспортному налогу предлагается сохранить ранее действующие налоговые льготы, за исключением налоговой льготы по транспортному налогу общероссийским общественным организациям инвалидов, поскольку по результатам оценки эффективности налоговых льгот она признана неэффективной, ввиду ее невостребованности (согласно сведениям УФНС России по Псковской области).