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Общество

Псковская шаверма оказалась одной из самых дешёвых в СЗФО

Шаверма в Псковской области оказалась одной из самых дешёвых в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор», по данным со смарт-терминалов, в Псковской области шаверма в среднем стоит 128 рублей. Дешевле в СЗФО её можно купить только в Вологодской области – за 108 рублей. Третью строчку занимает Калининградская область, где средняя цена шавермы 132 рубля.

А вот дороже всего это блюдо стоит в Санкт-Петербурге, Новгородской и Ленинградской областях: 189 рублей, 187 рублей и 182 рубля соответственно.

В целом по России средняя цена шавермы оказалась 143 рубля. Самую дорогую – за 236 рублей – эксперты нашли на Сахалине, а самую дешёвую – в Курганской и Курской областях, где она стоит 100 и 101 рубль соответственно.

Кроме того, аналитики «Эвотора» выяснили, какие регионы используют название «шаверма», а какие - «шаурма».  В Новгородской и Ленинградской областях шаверма обнаружилась в 90% точках общепита, в Санкт-Петербурге - в 78%, в Калининградской и Псковской областях – по 75%, в Карелии -  67%. Названия «шаверма» и «шаурма» наравне используют на Камчатке, в Костромской и Вологодской областях.

От 60% до 80% точек общественного питания в Мурманской, Владимирской, Белгородской, Кировской, Омской и Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Башкортостане и Бурятии применяют название «шаурма».

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