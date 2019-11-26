Руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов поборется за «Народное признание - 2019»

22:48, 26 ноября 2019, ПАИ

Руководителя мобильно-поискового, историко-просветительского центра «Губернский автодесант», главного редактора газеты «Курьер» Олега Константинова выдвинули на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал руководитель Центра дополнительного образования детей в городе Дно Сергей Егоров.

Он рассказал, что в 2019 году члены «Губернского автодесанта» первыми в XXI веке прошли вместе с добровольцами по пути партизанского обоза, который в марте 1942 года доставил голодающим жителям блокадного Ленинграда более 200 подвод с продовольствием. «Губернский автодесант» повторил исторический марш-бросок из дедовичских Нивок до линии фронта в Новгородской области.

«В июле 2019 года на Кургане Дружбы в воссозданной партизанской землянке-типографии «Губернский автодесант» объединил «фронтовую» партизанскую журналистику времен Великой Отечественной войны и современное военное репортерство из горячих точек РФ», – продолжил Сергей Егоров.

По его словам, осенью во время экспедиции в Себежский район «Губернский автодесант» обнаружил следы боя двух партизанских соединений – русских и латышей – с карателями. «Здесь фашисты не смогли уничтожить в зародыше две будущие прославленные партизанские бригады Лисовского и Марго, а также отряд латыша Самсона. В злости каратели жгли дома вместе с жителями и убивали заложников. В ходе этой экспедиции членам «Губернского автодесанта» удалось установить малоизвестный факт перехода армян от немцев на сторону партизан», – сказал Сергей Егоров.

Он отметил, что по инициативе руководителя «Губернского автодесанта» Олега Константинова в бывшей деревне Уткино Краснопрудской волости на месте разрушенной часовни Дмитрия Солунского в канун Дня освобождения Псковского района был установлен Поклонный крест.

«До сих пор траншеи и окопы, оборонительные укрепления, кости и остатки солдатских сапог напоминают побывавшим в этом месте о боях, проходивших в годы войны. И очень символично, что на освященном в далеком прошлом холме сегодня, благодаря «Губернскому Автодесанту» и его «вечному двигателю» Олегу Константинову, появился новый символ памяти и веры, а на карте муниципального образования еще один памятный знак воинской славы – крест, с вмурованной в Голгофу обувью расстрелянных бойцов Красной Армии, что стало своеобразной заключительной дорогой на небеса солдатиков», – добавил Сергей Егоров.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако, претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.