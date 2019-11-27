Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
27 ноября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал главный врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля. Он рассказал о типично псковских проблемах со здоровьем зубов, гарантировал пациентам запись в электронную очередь, объяснил, как работает «отложенная очередь», подсчитал, сколько стоматологических установок в поликлинике поменяют в ближайшее время и заявил, что квалификация врача в государственной и частной клинике одинаковая.