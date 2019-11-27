Порядка 400 млн рублей выделены на продолжение строительства Социального городка в Пскове

13:12, 27 ноября 2019, ПАИ

Порядка 400 млн рублей выделены на продолжение строительства Социального городка в Пскове, средства будут вложены в объект в 2020 году. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 27 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы проект был завершен в конце 2020 года. Мы постараемся», - заверила Ольга Евстигнеева. В августе Министерство труда и социальной защиты, Правительство РФ поддержали обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о выделении почти 250 млн рублей на продолжение строительства соцгородка.

Обсуждался вопрос в рамках рассмотрения проекта главного финансового документа региона.

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» членам комитета по труду представила заместитель начальника комитета по финансам Псковской области Вера Киселёва. Она рассказала, что предлагается утвердить доход бюджета области на 2020 год в размере 34 млрд 859 млн 741 тыс. рублей, расходы – 36 млрд 370 млн 961 тыс. рублей, дефицит прогнозируется в сумме 1 млрд 511 млн 220 тыс. рублей. На данный момент планируемые доходы бюджета Псковской области на 2020 год на 684,3 млн рублей превышают показатель текущего года.

Председатель комитета по труду и социальной политике ПОС Виктор Антонов уточнил, действительно ли на сферу спорта выделяется на 30% меньше средств.

Председатель регионального комитета по спорту Иван Штылин ответил утвердительно. Однако, по его словам, основные параметры, которые были в 2019 году, остаются в бюджете на 2020 год, а разница связана с тем, что в текущем выделялись значительные федеральные средства на реконструкцию стадиона «Машиностроитель».

Также отмечалось, что 80 млн рублей будут выделены по нацпроекту «Здравоохранение» для реабилитации людей, перенесших инфаркт миокарда. На ремонт противотуберкулёзного диспансера в Великих Луках предусмотрено 10 млн рублей, тогда как судьба такого диспансера в Пскове остается под вопросом. Виктор Антонов отметил, что учреждение находится в «ужасающем состоянии, и 70% пациентов вынуждены проходить лечение дома».

342 млн рублей направят на развитие инфраструктуры в микрорайоне Борисовичи.

Члены комитета по труду рекомендовали облсобранию принять законопроект о бюджете в первом чтении. Фракция КПРФ высказалась против.