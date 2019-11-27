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Общество

Белоруссия и Россия планируют прийти к единообразию при взыскании алиментов

Белоруссия и Россия планируют прийти к единообразию в части применения соглашений о взыскании алиментов и признании актов гражданского состояния. Об этом сообщил министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский на объединенной коллегии министерств юстиции, пишет Белорусское телеграфное агентство.

Олег Слижевский рассказал, что мониторинговые группы, которые работали в сфере принудительного исполнения, деятельности загсов, оказания нотариальных и адвокатских услуг, выявили ряд конкретных проблем в правоприменении. Так, на территории  России и Белоруссии порой неоднозначно применяется соглашение о признании актов гражданского состояния. «Есть вопросы у правоприменителей: требуется или нет проставление апостиля на некоторых документах. Чтобы их снять, мы договорились, что к следующему заседанию или подготовим соответствующее соглашение или определимся с подходами, которые доведем непосредственно на местах», - заявил министр.

Также стоит вопрос подготовки дополнения к соглашению о порядке взыскания алиментов на территории двух стран для его качественного применения.

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