Белоруссия и Россия планируют прийти к единообразию при взыскании алиментов

17:42, 27 ноября 2019, ПАИ

Белоруссия и Россия планируют прийти к единообразию в части применения соглашений о взыскании алиментов и признании актов гражданского состояния. Об этом сообщил министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский на объединенной коллегии министерств юстиции, пишет Белорусское телеграфное агентство.

Олег Слижевский рассказал, что мониторинговые группы, которые работали в сфере принудительного исполнения, деятельности загсов, оказания нотариальных и адвокатских услуг, выявили ряд конкретных проблем в правоприменении. Так, на территории России и Белоруссии порой неоднозначно применяется соглашение о признании актов гражданского состояния. «Есть вопросы у правоприменителей: требуется или нет проставление апостиля на некоторых документах. Чтобы их снять, мы договорились, что к следующему заседанию или подготовим соответствующее соглашение или определимся с подходами, которые доведем непосредственно на местах», - заявил министр.

Также стоит вопрос подготовки дополнения к соглашению о порядке взыскания алиментов на территории двух стран для его качественного применения.