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Общество

Центр образования «Подросток» в Пскове ждут инновации

Инновации ждут Центр образования «Подросток» в Пскове. Об этом в рамках публичных слушаний по проекту бюджета города сообщил заместитель главы администрации областной столицы Александр Коновалов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Подросток» - непростое учреждение, отметил он в своем выступлении.

«Успеваемость учащихся оставляет желать лучшего, посещают занятия не все. Поэтому назрели реформы», - сказал Александр Коновалов.

Он заверил, что вопрос обсуждался с первым заместителем губернатора псковской области Верой Емельяновой и руководителем комитета по образованию региона Александром Седуновым. «Планируем в 2020 году открыть учреждение - учебно-курсовой комбинат», - пояснил заместитель главы администрации города.

По его словам, учреждение получит современное оборудование, средства для этого выделены федеральные.

Центр образования «Подросток» попадал в новостные ленты в 2019 году в связи с поиском нового помещения. Подробнее читайте здесь >>>.

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