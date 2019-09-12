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Общество

Центр «Подросток» получил новую прописку в Пскове

На период ремонта в здании Центра образования «Подросток» его учащиеся и педагоги будут заниматься по новому адресу — Псков, Крестовское шоссе,2. «Такое решение принято 12 сентября по итогам визита по данному адресу родителей и педагогов», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

В этом здании располагается филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

«Для «Подростка» выделяется один этаж — четвертый», - рассказал глава областного комитета по образованию.

Предложенный вариант устроил все участвующие в обсуждении стороны. Занятия начнутся уже со следующей недели.

Проблема с поиском помещений для занятий учащихся центра «Подросток» в Пскове возникла 2 сентября, когда родителям сообщили о закрытии здания на ремонт. На тот момент какие-либо варианты с размещением учреждения и организацией занятий не предлагались. Благодаря вмешательству губернатора Михаила Ведерникова вопрос разрешился.

«Мы все заинтересованы, чтобы Центр „Подросток“ не просто работал, а развивался и в вопросах организации учебного процесса, и развития материально-технической базы, и работы по дополнительным программам. Надо выходить на новый уровень», — подчеркнула первый заместитель главы региона Вера Емельянова, участвовавшая во встрече с родителями 12 сентября.

Известно, что университет, на площадке которого разместится «Подросток», готов предложить для воспитанников центра образовательные модули и консультации специалистов по профильным предметам.

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