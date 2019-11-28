Бюджет Пскова на 2020 год прошёл первое чтение

12:50, 28 ноября 2019, ПАИ

Бюджет Пскова на 2020-й год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении. Об этом с сессии Псковской городской Думы, которая проходит 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Доходы бюджета города на 2020 год утверждены в размере 4 млрд 791 млн 540,4 тыс. рублей, что на 7,6% или 340 млн 303,7 тыс. рублей выше первоначального показателя 2019 года. Как пояснила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, рост произошёл за счёт увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Налоговые доходы на 2020 год запланированы в объёме 1 млрд 602 млн 768 тыс. рублей, неналоговые – 176 млн 247,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 3 млрд 12 млн 524,9 тыс. рублей. Тамара Винт подчеркнула, что ежегодно картина по безвозмездным поступлениям меняется. Так, на текущий год они планировали в объёме 2 млрд 656 млн рублей, сегодняшний день они превысили 4,3 млрд рублей, таким образом рост от плановых показателей составил в 1,6 раза.

Расходы городской казны на 2020 год утверждены в размере 4 млрд 922 млн 929,6 тыс. рублей, что также выше стартового показателя бюджета Пскова на 2019 год. Рост составил 338 млн 276,6 тыс. рублей или 7,3%.

Дефицит составил 131 млн 389,2 тыс. рублей, то есть 10% от объёма доходов бюджета города без учета утвержденного размера безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу.

По словам Тамары Винт, бюджет на следующий год и плановый период сохраняет социальную направленность. В 2020 году на социальную сферу пойдут 60,5 % расходов или 2 млрд 977 млн 800,7 тыс. рублей.

На сферу ЖКХ в следующем году пойдёт 1 млрд 456 млн 145,3 тыс. рублей, на вопросы общеэкономического характера – 89 млн 704,5 тыс. рублей, на обеспечение безопасности – 9 млн 397,7 тыс. рублей.

При этом 92,1% или 4 млрд 533 млн 48,2 тыс. рублей из бюджета города на 2020 год будут направлены на реализацию 13 муниципальных программ. В 2021 году эта сумма запланирована в объёме 4 млрд 28 млн 105,7 тыс. рублей или 91,2%, на 2022 году - 3 млрд 663 млн 607,1 тыс. рублей или 89,6%.

Тамара Винт отметила, что в плановом периоде планируется небольшое снижение средств за счёт межбюджетных поступлений. В этой связи доходы городской казны на 2021 год прогнозируются в объёме 4 млрд 389,2 млн рублей, на 2022 год - 4 млрд 26,4 млн рублей, а расходы на 2021 год – около 4 млрд 464 млн рублей, на 2022 год – 4 млрд 147 млн рублей. Дефицит бюджета на 2021 год запланирован в сумме 75 млн 470,9 тыс. рублей или 5,6 %, на 2022 год - в сумме 124 млн 489,2 тыс. рублей или 9,3%.

За бюджет проголосовали 19 депутатов, пятеро были против. Для подготовки бюджета ко второму чтению создана согласительная комиссия.

Перед рассмотрением на сессии проект трёхлетнего бюджета города прошёл обсуждение на общественных слушаниях, которые состоялись 27 ноября.